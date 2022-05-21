Konut finansmanında detaylar belli oldu

Konut finansman paketinin detayları belli oldu. Paketten yararlanmak için kredi başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutun bulunmaması şartı aranıyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden Konut Finansman projesine ilişkin esasların belirlendiği belirtilerek, “Bankalar finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri alacaklardır” denildi. Ev sahibi olmak isteyenlere sunulan paketlerin şartları şöyle:



İLK EVİM KONUT PAKETİNİN ŞARTLARI:



* 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek. Konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

* Kamu bankaları tarafından ilk konut alımına verilecek.

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekecek.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunamayacak.

* 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.99 faiz oranı uygulanacak.

* Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

* Vatandaşlar bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.

GENiŞLETiLMiŞ KONUT FiNANSMAN PAKETİ

*2 milyon TL değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak. Konut değeri banka ekspertiz raporuyla tespit edilecek. İlk konut alımını desteklemek amacıyla kamu bankaları verecek.

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikametli çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahibi üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmayacak.

* Bu destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari yüzde 50’sini karşılayacak düzeyde Döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere Altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecek.

* 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.

* Başvuru sahipleri, konut değerinin yüzde 50’lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya DTH/altın hesaplarını aktararak ve TCMB’ye satışını gerçekleştirerek yapacaklar.

* Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek. Döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda yine TCMB çalışma yapacak.

* 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.89 faiz oranı uygulanacak.

* Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

* Vatandaşlar bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.