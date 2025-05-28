KOÇ OKULU’NDA ANAOKULU ÜCRETİ 1.7 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Türkiye’nin önde gelen özel eğitim kurumlarından Koç Okulu, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait kayıt ücretlerini resmi internet sitesinde açıkladı. En düşük eğitim kademesi olan anaokulu için belirlenen 1 milyon 702 bin 800 TL’lik ücret, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Koç Okulu’nun yeni eğitim dönemi için belirlediği yıllık kayıt ücretleri şu şekilde açıklandı:

Anaokulu ve İlkokul 1. sınıf: 1.702.800 TL

Ortaokul: 1.470.600 TL

Lise: 1.625.400 TL

Açıklanan ücretler, ülke genelinde yükselen özel okul maliyetleri ile birlikte değerlendirilse de, anaokulu için belirlenen rakam kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tepkiye yol açtı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Özellikle anaokulu ücretinin 1.7 milyon TL’yi aşması, Twitter (X), Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Kullanıcılar, “Bu parayı verebilen var mı gerçekten?”, “Uçuk rakamlar, bizim bütçemize uygun değil” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar ise bu ücretlerin eğitimde fırsat eşitliği ilkesine zarar verdiğini savunarak özel okulların denetlenmesi gerektiğini belirtti.

EĞİTİM MALİYETLERİ ARTIYOR

Özel okullarda artan giderler, döviz kuru ve hizmet kalitesine bağlı olarak her yıl ciddi fiyat artışları yaşanıyor. Koç Okulu’nun açıkladığı rakamlar, Türkiye’de özel eğitim kurumlarının ulaştığı maliyet seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi.