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2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
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14 Nisan 2023 - 14:25

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 26 Mart’ta yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kağıtları ve soruların doğru cevapları erişime açıldı.

2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Sınava başvuran adaylar, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme” ekranını seçerek, kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevaba bakabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenirken, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.

KAYNAK:www.trthaber.com

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2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
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