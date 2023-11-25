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Kızılcık Şerbeti’nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu

Kızılcık Şerbeti’nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Kasım 2023 - 17:18

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bomba bir haberle gündem oldu. Son dönemin en sansasyonel ismi ve yeni Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i Farah Zeynep Abdulllah kadroya katıldı. Başörtülü haliyle verdiği poz olay oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 1

Kızılcık Şerbeti her hafta büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Cuma akşamları Yalı Çapkını ile yarışan dizide flaş bir gelişme yaşandı. Farah Zeynep Abdullah fenomen dizinin ekibine katıldığını duyurdu.

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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 2

DİLRUBA’YI CANLANDIRACAK
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 3

Gold Film imzalı dizi, güçlü kadrosu ile büyük dikkat çekiyor. Ketche(Hakan Kırvavaç)’nin yönettiği Kızılcık Şerbeti’nde Farah Zeynep Abdullah Nursema’nın Amerika’dan gelen arkadaşını canlandıracak.

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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 4

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Dizide Dilruba karakterine hayat verecek olan Abdullah, diziye bir bölümlük konuk oyuncu olarak katılacak. Haberi sosyal medya hesabından ‘Sürpriz‘ notuyla paylaşan Abdullah, gelen tepkiler üzerine, ‘Gerçek mi, değil mi, Photoshop mu? Hayır Photoshop değil. Gerçek‘ diyerek ayrı bir paylaşım yaptı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 5

Haberin açıklanmasının ardından sosyal medya adeta çalkalandı. Fotoğrafı gören kullanıcılar ‘Yanlış mı görüyorum?’, ‘Bu tam bomba oldu’, ‘Sen reytingleri şimdi gör’, ‘Kızılcık Şerbo tam gaz’ gibi yorumlarda bulundular.

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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 6

Öte yandan ünlü oyuncu cesur fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 7
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 8
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 9
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 10
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 11
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 12
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 13
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 14
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 15
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 16
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 17
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 18
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 19
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 20
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Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah bombası! Başörtülü hali olay oldu - Sayfa 21

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