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Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın çadır itirafı olay oldu!

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın çadır itirafı olay oldu!
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21 Şubat 2023 - 10:09
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır, deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaçlardan biri haline geldi. Evleri oturulabilir durumda olsa da vatandaşlar hissettikleri tedirginlikten evlerinde kalamıyor, çadırlarda barınıyor. Dün akşamki Hatay merkezli depremler de eklenince çadıra daha da fazla gereksinim oldu. Bu sırada Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay personeli ve gönüllüleri için kurulan çadırlar hakkındaki tepki çeken sosyal medya paylaşımını sildi.

Hatay dün akşam beşik gibi sallandı. 2 hafta önceki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen yerlerden olan kentte evlerinde olan vatandaşlar da panikle kendilerini sokağa attı. Yaşanan tüm bu tedirginliğin üzerine çadır ihtiyacı arttı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, personeli ve gönüllerin konaklaması için kurulan çadırların Defne ve Samandağı‘ndaki vatandaşların kullanımı için gönderildiğini açıkladı.

 

 

Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Deprem bölgesinde vatandaşımızı hizmet etmek için bulunan Kızılay personeli ve gönüllülerimizin sahada konaklaması için kurulan çadırlar Defne ve Samandağına vatandaşlarımızın kullanımı için sevk edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

 

Kınık’ın bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Kınık paylaşımını hesabından sildi.

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