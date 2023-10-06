İYİ Partili isimden Akşener’le ilgili olay iddia! ‘Tayyip Beyle paylaşmış olabilir…’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘ittifak siyaseti reddediyoruz’ açıklaması ve yerel seçimlere tek başlarına girecekleri yönündeki açıklamalar gündemdeki yerini korurken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İYİ Partili bir kaynak, Meral Akşener’in yerel seçimlerin ardından genel başkanlığı bırakacağını öne sürdü.
“SİYASETİ BIRAKACAK…”
İYİ Partili kaynaktan aldığı kulis bilgilerini paylaşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, ‘İYİ Partili kaynağın Sayın [Meral] Akşener’in geleceğine ilişkin neler söylüyor’ sorusuna şöyle yanıt verdi:
“[İYİ Partili kaynağım] ‘Genel Başkan [Meral] Akşener bırakacak. Şu an onun yolunu döşüyor’ dedi.”
‘TAYYİP ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ZANNEDİYORUM…”
Bırakma nedenlerine dair sorularına karşı aldığı cevabı da paylaşan Ercan Gürses, şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Akşener siyasi geçmişi, yaşı ve pozisyonu itibariyle elde edebileceklerini siyasetten almış bir siyasetçi. Bundan sonrası için başka bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Bunları yaşamış ve bundan sonrası için de artık geçmiş kızgınlıklarıyla çok fazla ileri gidebileceğini zannetmiyorum. Bence bırakacak… Bırakmak için ortam hazırlıyor, yolunu döşüyor. Hatta daha ileri bir iddiadan bahsetti. Tayyip Erdoğan’la da bu konuyu görüştüğünü zannediyorum. Ama onun iddiası…”
“İMAMOĞLU DAHİ İKNA EDEMEZ”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dahi Meral Akşener’i ikna edemeyeceğini söylediğini belirten İYİ Partili kaynak, “İstanbul ittifakı olur mu?” sorusuna da “Akşener için o defter kapandı” değerlendirmesini yaptı.