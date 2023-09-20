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Kılıçdaroğlu’ndan Adalet Bakanı Tunç’a ‘Veysel Şahin’ sorusu

Kılıçdaroğlu’ndan Adalet Bakanı Tunç’a ‘Veysel Şahin’ sorusu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Eylül 2023 - 17:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasa dışı bahis baronu olduğu iddia iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Veysel Şahin’in tahliye edilmesini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu. Şahin geçtiğimiz nisan ayında tahliye edilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkında verilen mahkeme kararından haberinin olup olmadığını sordu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saray iktidarı kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok etti. Ülkemiz adına utanç verici kararlar, tek kişi istiyor diye alındı. Oysa bu kararlar, tutanakta da yazdığı üzere, Türk milleti adına alınmalıydı. Mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir yere dönüştürülen ülkemizde, yargı da siyasilerle bağlantılı bu kişilere koruma kalkanı yapıldı. Şimdi bu skandallardan bir yenisiyle ilgili Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Yılmaz Tunç’a soru soracağım. Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim” dedi.

“1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki mahkemenin ek kararından haberdar oldunuz mu?”

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Yasa dışı bahis baronu olduğu ve milyarlarca USD’lik serveti bulunduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkında verilen hukuksuz kararlar ile ilgili ilk sorum; Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin’i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 02 Mart 2023 tarihli 2023/93 Değişik İş sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu?” ifadelerini kullandı.

Veysel Şahin davası

Veysel Şahin, 2017 yılında  babası 65 yaşındaki Sümmani Şahin’i hastaneye götürmek için geldiği Sivas’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin “örgüt kurmak” ve “yasa dışı bahis oynatmak” suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şahin, geçtiğimiz nisan ayında tahliye edilmişti.

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