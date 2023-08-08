Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti.

Arkadaşlıkları Yalı Çapkını dizisinden sonra aşka dönüşen ve yaz ayının başında çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı.

Çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmeleriyle ilişkileri ortaya çıkan ikilinin aşkı kısa sürdü.

SESSİZ KALDILAR

2. Sayfa’da yer alan habere göre, kısa süreli bir flört yaşayan ve ilişkilerinin belgelenmesiyle birlikte hiç görüntülenmeyen ikili yollarını ayırdı.

Reklam ilişkisi yaşadıkları ileri sürülen çift, ayrılık kararıyla ilgili bir açıklama yapmazken birlikte nasıl çalışacakları da merak konusu oldu.