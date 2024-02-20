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Tepkilerin odağındaki Şevki Yılmaz’dan geri adım! ‘Bizim kastettiğimiz…’

Tepkilerin odağındaki Şevki Yılmaz’dan geri adım! ‘Bizim kastettiğimiz…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Şubat 2024 - 12:22

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretler yağdıran Şevki Yılmaz’dan geri adım geldi. Başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yönelik ‘soysuzlar’ ifadesini kullanan Şevki Yılmaz sözlerine açıklık getirerek kastettiği kişileri başka isimler olduğunu iddia etti.

Skandal sözler üzerine Şevki Yılmaz, konuya ilişkin habervakti.com’a yeni bir açıklama yaptı.

 

 

Yaptığı son açıklaması ile adeta ‘geri adım’ atan Yılmaz, ‘soysuzlar’ ifadesiyle kimleri kastettiğini şu sözlerle açıkladı:

“Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu’ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları! Bizim kastımız O soysuzlar ve avanesidir, işbirlikçileri, zındıka komitasıyla kol kola giren, koca sultanı yıkanlardır.

Osmanlı ailesinin en mutlu günlerinde bile buruk ve hüzünlü halini görünce Osmanlı ailesini Türkiye’den kovan, ismini saydığım soysuzlara lanet ettim. Bu benim görevimdir. Dünyada hiçbir ülke hanedan ailesini sürmemiştir. Ama koskoca Osmanlı’yı yıkmakla kalmadı bu Siyonistler, aileyi dahi sürmüşlerdir. Bu, küresel emperyalistlerin 1071’in, 1453’ün intikamını alma planıydı! İngiliz soysuzun hedefiydi ve gerçekleştirdiler. Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.”

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