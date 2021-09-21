Kerem’den İntikam Saldırısı !

Ünlü manken Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz gün evinin önünde saldırıya uğradı. Saldırının altından Kerem Kamışlı olduğu iddia edildi.

İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin, evlerine girerken saldırıya uğradı.

5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral’a saldırarak darp etti. Gözler daha önce sevgilisi Sevval Şahin ile yemek yiyen ve Marcus tarafından denize atılan Kerem Kamışlı’ya döndü.

Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral’a, saldıranlar aranıyor. Evinin önünde saldırıya uğrayan Yigit Marcus Aral, Emniyet’ten çıkarken görüntülendi.

“5 KİŞİ SALDIRDI”

5 kişinin saldırısına uğrayan, yüzünde kırık ve morluklar oluşan Yiğit Marcus Aral, ifadesinde “Kerem’in selamı var deyip 5 kişi saldırdı” diye konuştu.

Yiğit Marcus Aral ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin‘le yemek yiyen Kerem Kamışlı ile önce selfie çekip sonra ise Kamışlı’yı denize atmıştı. Olaylardan bir süre sora Aral ve Şahin barışmıştı.