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Kerem Bürsin’den Barışma Açıklaması

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan’ın ilişkilerine dair son dönemde çıkan ayrılık iddiaları, ünlü oyuncunun yaptığı açıklama ile netlik kazandı. Kısa süre önce ilişkilerini sonlandırdıkları konuşulan çiftin barıştığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte görüntülenen Kerem Bürsin, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “İlişkimiz devam ediyor, her şey yolunda” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, çiftin tekrar bir araya geldiğini doğruladı.

Kerem Bürsin ve Sakıp Sabancı’nın torunu olan Melisa Sabancı Tapan’ın bir süredir birlikte oldukları biliniyordu. Ayrıldıkları yönündeki söylentilere rağmen, Bürsin’in son açıklaması çiftin ilişkisine dair son noktayı koymuş oldu.

Göz önünde yaşamayı tercih etmeyen çiftin, birlikteliklerini daha çok özel alanda sürdürdüğü bilinirken, barışma haberleri sevenlerini sevindirdi.

Kerem Bürsin’den Barışma Açıklaması
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