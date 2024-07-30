Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçirmiş ve o tarihten bu yana komada bulunuyordu. Uzun süredir tedavi gören 76 yaşındaki Işık, dün hayatını kaybetti. Cenazesi, sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.

Kenan Işık, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek bir törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 11.00’de yapılacak törenin ardından, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.