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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…
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03 Ağustos 2022 - 15:05
Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’deki aynı soru skandalı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DDK’yı yetkilendirmesi ve Halis Aygün’ü görevden alması kararına ilişkin konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KPSS’deki soruların bir yayınevi testindekilerle aynı olduğu iddiaları ve sonrasında ÖSYM Başkanı’nın görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı ve “Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz” dedi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları’nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz” dedi.

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