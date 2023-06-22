‘Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak’ iddiası! ‘Siyasi yasaklı hale…’

Barış Terkoğlu, dokunulmazlığı bulunmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir iddia ortaya attı ve ‘tutuklanacak’ dedi.
Halk Tv Ekranlarında yayınlanan programda Barış Terkoğlu, Milletvekili adayı olmadığı için dokunulmazlığı bulunmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir iddia ortaya attı.
Kılıçdaroğlu’nun tutuklanabileceğini söyleyen Terkoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun cezalandırılacağını görüyorum. Siyasi yasaklı hâle getirilebileceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu’nun yargılaması başlayacak. Yargılanacak. Hatta ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun tutuklanabileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.