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Kargo Gemisi’nde Corona Alarmı

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Kargo Gemisi’nde Corona Alarmı
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01 Eylül 2021 - 15:18
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Kocaeli’nin Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinin 4 mürettebatında corona virüs tespit edildi. Bu kişilerle temaslı olan 8 mürettebat karantinaya alındı.

 

Kocaeli‘nin Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4’ünde corona virüs tespit edildi.
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 2
Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi.
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 3
Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı.
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 4
Corona virüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi.
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 5
Geminin, Körfez’deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi.
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 6
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 7
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 8
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 9
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 10
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