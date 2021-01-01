Kargo Gemisi’nde Corona Alarmı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinin 4 mürettebatında corona virüs tespit edildi. Bu kişilerle temaslı olan 8 mürettebat karantinaya alındı.
Kocaeli‘nin Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4’ünde corona virüs tespit edildi.
Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi.
Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı.
Corona virüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi.
Geminin, Körfez’deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi.