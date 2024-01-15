Ümit Özdağ’dan 2 il için sürpriz karar! Cumhur İttifakı’nı destekleyecekler…

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 31 Mart Yerel Seçimleri’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ sürpriz şekilde muhalefet ettiği Cumhur İttifakı’na 2 ilde destek vereceklerini açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars’ta DEM Parti’nin kazanmasının önüne geçmek için MHP’nin adayını destekleyeceklerini ifade etti. Özdağ, ayrıca Iğdır’da da benzer şekilde davranacaklarını söyledi. Özdağ, Kars ve Iğdır’da DEM Parti’nin kazanmasının önüne geçmek için Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını destekleyeceklerini duyurdu.
“HDP’NİN KAZANMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE DAVRANACAĞIZ”
Özdağ, “Mesela Kars’ta MHP’yi destekleyeceğiz. Neden? AK Parti aday çıkartmıyor, MHP’yi destekliyor. Orada HDP’nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars’ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP’nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır’da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.