AYRILIĞA FAZLA DAYANAMADILAR

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçen mayıs ayından beri Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak tutmak için çabalayan çift, geçen haftalarda da evlilik kararı almıştı. Ancak Ebru Gündeş, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile yollarını ayırmıştı. Çift, ayrılığa dayanamadı. Ebru Gündeş ile Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw barıştı. Çift, Dubai’deki barışma tatilinde objektiflere yakalandı.

Türkiye’nin en güçlü seslerinden birine sahip olan şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Ebru Gündeş, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu.