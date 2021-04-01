Kardishan Kardeşlerin Havuz Pozu Olay Oldu

Paskalya tatili için Dominik Cumhuriyeti’nde olan Kim Kardashian ile üvey kardeşi Kylie Jenner, Instagram hesaplarından peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla hayranlarının başını döndürdü.

Paskalya tatili için Dominik Cumhuriyeti’nde olan sansasyonel kardeşler Kim Kardashian ile Kylie Jenner, tatillerinin her ayrıntısını sık sık Instagram’dan paylaşan kardeşlerin fotoğrafları milyonlarca beğeni alıyor.40 yaşındaki realite yıldızı Kim Kardashian ve 23 yaşındaki genç milyarder Kylie Jenner, güneşlenirken çekildikleri fotoğraflarını paylaştı.Kylie Jenner, ablasıyla güneşlenirken çekindiği fotoğrafına "Yapmamız gerektiği gibi" notunu yazarak paylaştı. Kim Kardashian da kardeşinin paylaşımına "Evet !!!!" yorumunda bulundu.İkinin hayranları yaptıkları yorumlarda üvey kardeşlerin birbirlerine ne kadar çok benzediklerine vurgu yaptı.Kylie Jenner’ı Insagram’dan 224 milyon kullanıcı takip ederken, Kim Kardashian’ın takipçi sayısı 213 milyon.Kim Kardashian, 7 yıllık eşi Kanye West’te geçtiğimiz şubat ayında boşanma davası açmıştı. Boşanma davasının ortasında tatile çıkan Kim Kardashian’ı birçok kişi eleştirdi.