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Karamollaoğlu: Erdoğan, Necmettin Erbakan’ın evini kuşattırdı ve hapse attırmak istedi

Karamollaoğlu: Erdoğan, Necmettin Erbakan’ın evini kuşattırdı ve hapse attırmak istedi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Şubat 2024 - 15:48

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, “2006’da Erdoğan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın evini polis ile kuşattırdı ve hapse attırmak istedi” dedi.

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