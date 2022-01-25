Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Cem Uzan: Dolar 2022 Sonunda 30 Lirayı görür

Cem Uzan: Dolar 2022 Sonunda 30 Lirayı görür
3 views
25 Ocak 2022 - 14:21

Cem Uzan: Dolar 2022 Sonunda 30 Lirayı görür

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan 2022 yıl sonu için dolar tahmininde bulundu.

Cem Uzan: Dolar 2022 Sonunda 30 Lirayı görür

Ekonomist Murat Muratoğlu’nun Youtube kanalına konuk olan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan’dan dikkat çeken dolar tahmini geldi.

“2021 yıl sonu için dolar tahminim gerçekleşti” diyen Cem Uzan 2022’nin yıl sonu için dolar tahmininde bulundu.

Cem Uzan’ın Murat Muratoğlu’na yaptığı açıklamalar şöyle:

Türkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajıTürkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajı

“ÖYLE BİR ABSÜRTLÜK YAPABİLİRLER Kİ…”

“Üniversite ilk muhasebe dersine girdiğimizde, Amerikalı hoca bir şey söyledi bize ekonomiyle ilgili. Herkes dedi, falcılara gider. Gelecek şöyle olacak böyle olacak. Ya dedi ben falcılardan bir şey istiyorum. Yarınki Wall Street Journal’deki hisse senetlerinin döküm fiyatlarını versin. Bugünden yarına borsadaki şirket hisse fiyatlarını bilsin başka bir şey istemiyorum. Benim bugün gelecek sene dolar şu kadar olacak diye bir şey söylemem mümkün değil. Onun için Türkiye ekonomisinde yarın öbür gün ne absürtlükler olacak öngörmeniz mümkün değil. Yarın faizi 8’de indiriyorum diyebilirler. Ne olacak ki? Ama benim tahminim dolar 2022’yi 30’larda kapar. 25 ile 30 arasında kapar. 25 ile 30 arasında kaparsa iyidir. Öyle bir absürtlük yapabilirler ki sizin benim aklımızın ucundan geçmeyecek bir şey de yapabilirler”.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajıTürkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajı
Kar 3 gün daha gitmeyecek!Kar 3 gün daha gitmeyecek!
ABD’den Sedef Kabaş AçıklamasıABD’den Sedef Kabaş Açıklaması
İstanbul Havalimanı’ndaki Kar Fiyaskosu Dış Basında: Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Kapandıİstanbul Havalimanı’ndaki Kar Fiyaskosu Dış Basında: Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul’a geldiCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul’a geldi
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !