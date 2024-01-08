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Kanserle mücadele ediyordu! Ünlü sanatçı Yüksel Uzel’den acı haber

Kanserle mücadele ediyordu! Ünlü sanatçı Yüksel Uzel’den acı haber
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ocak 2024 - 9:30

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yaşayan ünlü sanatçı Yüksel Uzel(74), bu sabah hayatını kaybetti.

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