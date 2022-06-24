Kangren olup parmağını kaybeden Korcan Karar zor süreci anlattı! “Bacağımı da kaybedebilirdim”

Bir dönem ana akım medyada haber bülteni sunan ünlü televizyon habercisi Korcan Karar, kangren nedeniyle sadece 48 saat içerisinde ayak parmağını kaybetti. Yaşadığı zor deneyimi anlatan Karar, ayak parmağını kaybetme sürecini anlattı.

Gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar Sözcü gazetesindeki köşesinde “Kangren” başlıklı yazısında bir dönemin en çok tanınan televizyon habercilerinden olan Korcan Karar’ın yaşadığı sağlık problemlerini anlatmıştı.

Dündar ayrıca Korcan Karar’ın işsizlikle de mücadele etmek zorunda kaldığını da belirmişti.

Diyabet nedeniyle bacağındaki üç damarı tıkanan ancak farkına varmadığı için sağ ayak parmağı kangren olan ve geçtiğimiz günlerde parmağı ampute edilen Spikeri Korcan Karar sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Karar, “Birkaç saat daha geç kalsaydım bacağımı da kaybedebilirdim” dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya ise dünyada her 30 saniyede bir diyabetik ayağa bağlı olarak bir kişinin ayağının kesildiğini ifade ederek, “Şu an diyabet dünyadaki en büyük pandemi olarak seyrediyor. Hatta bilinen ve en agresif seyreden kanser hastalıklarından bile daha öldürücü olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“PARMAĞIM 48 SAAT İÇERİSİNDE SİMSİYAH OLDU”

Pandemi nedeniyle hastaneye gitmeyi ya da tahlil yaptırmayı bir süre için birçok kişi gibi askıya aldığını anlatan Karar, “Hiçbir belirti olmadı. Uyuklama hali, baş dönmesi, herhangi bir belirti olmadığı için de hayatıma normal olarak devam ettim. Bu süreçte de şeker içten içe işledi, çok sinsi bir hastalık olduğunu gayet açık ve net gördüm ve sonunda da sağ bacağımda üç damar tıkanmış. Sadece 48 saat içerisinde baş parmağımın yanındaki parmağım simsiyah oldu. Bunu saat saat yaşadım. Hastaneye geldiğimde üç damarımın tıkalı olduğunu öğrendim. Hekimler öncelikle bu damarları açtı. Hastalık çok kısa bir sürede bütün bacağı sarabiliyormuş ve kişi tüm bacağını kaybedebiliyormuş. Damarlarım açıldıktan sonra ameliyata girdim ve bu kadar önemli bir kangreni sadece tek bir parmağımın alınması ile atlattım” dedi.