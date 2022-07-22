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Cem Küçük Birce Akalay’ı hedef gösterdi! ‘Son 20 yıldır böyle konuşanlar…’

Cem Küçük Birce Akalay’ı hedef gösterdi! ‘Son 20 yıldır böyle konuşanlar…’
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22 Temmuz 2022 - 16:30
Cem Küçük, son yazısında ünlü oyuncu Birce Akalay’ı hedef aldı ve “Son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti” dedi.

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