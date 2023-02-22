Kandilli’den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi

Türkiye’nin birçok bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremlerin ardından gözler Marmara Bölgesi’ne ve İstanbul’a çevrildi.

Marmara Denizi’nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7’nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil.

Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030’a kadar yüzde 64 olasılık, 2050’ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.