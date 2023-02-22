Kandilli’den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde saat 13.24’te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem Türkiye’yi yasa boğdu.
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Depremde on binlerce insan öldü, kentler enkaz yığınına döndü.
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Türkiye’nin birçok bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremlerin ardından gözler Marmara Bölgesi’ne ve İstanbul’a çevrildi.
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Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat İstanbul depremi için tarih verdi, depreminbüyüklüğünü açıkladı.
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“7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak.” dedi.
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Kalafat şunları söyledi:
Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın orta kesiminde de bir deprem olabilir.
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Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır.
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Bunun tehlikesi bellidir. Marmara’da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok.
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Marmara Denizi’nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7’nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil.
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Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030’a kadar yüzde 64 olasılık, 2050’ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.
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