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Kandilli’den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi

Kandilli’den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi
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22 Şubat 2023 - 15:42
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat İstanbul depremi için tarih verdi, depreminin büyüklüğünü açıkladı.
Kandilli'den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi - Sayfa 1

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde saat 13.24’te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem Türkiye’yi yasa boğdu.

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Kandilli'den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi - Sayfa 2

Depremde on binlerce insan öldü, kentler enkaz yığınına döndü.

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Kandilli'den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi - Sayfa 3

Türkiye’nin birçok bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremlerin ardından gözler Marmara Bölgesi’ne ve İstanbul’a çevrildi.

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Kandilli'den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi - Sayfa 4

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat İstanbul depremi için tarih verdi, depreminbüyüklüğünü açıkladı.

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Kandilli'den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi - Sayfa 5

“7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak.” dedi.

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Kandilli'den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi - Sayfa 6

Kalafat şunları söyledi:

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın orta kesiminde de bir deprem olabilir.

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Kandilli'den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi - Sayfa 7

Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır.

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Bunun tehlikesi bellidir. Marmara’da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok.

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Kandilli'den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi - Sayfa 9

Marmara Denizi’nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7’nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil.

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Kandilli'den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi - Sayfa 10

Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030’a kadar yüzde 64 olasılık, 2050’ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.

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Kandilli'den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi - Sayfa 11
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