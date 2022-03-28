Kur Korumalı Mevduatta Vadesi Dolan Müşterilere Bankadan Yüksek Faiz

Kur korumalı mevduatta ilk vadeler doldu. Mudiler, 3 aylık vadede yüzde 25’i aşan kur farkı ve faiz ödemelerini aldı.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre mudiler vade süresi dolduktan sonra bankaların genel müdürlükleri tarafından aranarak kur korumalı hesaplarını yenilemeleri için teklif aldı. Mudilere verilen yeni teklifte bu kez faiz üst limitten sunuldu. Bankalar paranın büyüklüğüne bakmaksızın mudilere yüzde 17 faiz imkanı sundu.

Dövizden dönüşler sınırlı kaldı

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre TL mevduatını KKM’ye çeviren çoğu mudinin yeniden üç aylık vade ile katılım gösterdiği belirtilirken döviz mevduatından KKM’ye dönüşte vade yenilemenin sınırlı kaldığına işaret edildi.