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Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?
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26 Temmuz 2022 - 12:23

Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraşta deprem mi oldu 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler, 26 Temmuz gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlar yaşanan sarsıntının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede oldu? İşte son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son Depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta saat 099:11’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.26 TEMMUZ 2022 SON DEPREMLER                                             Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.07.26 09:11:00 37.4508 36.9938 3.4 -.- 4.4 4.6 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.26 08:40:58 39.5457 27.7487 6.2 -.- 2.6 -.- KOZOREN-(BALIKESIR) REVIZE01 (2022.07.26 08:40:58)
2022.07.26 08:17:10 40.8228 31.3670 14.0 -.- 2.1 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.07.26 07:11:09 37.9210 32.0788 5.3 -.- 1.7 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2022.07.26 06:36:49 36.3593 28.3178 9.2 -.- 0.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.26 05:41:05 36.1432 28.5472 26.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.26 04:17:20 39.5573 41.3355 5.0 -.- 2.2 -.- KIRIKHAN-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.07.26 02:50:23 35.1660 25.2732 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 02:44:37 35.1743 25.2925 7.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 01:35:56 34.9253 25.2825 10.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 01:26:57 35.0742 25.2960 14.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 00:27:25 40.7392 33.5870 5.0 -.- 3.0 2.9 IKICAM-KORGUN (CANKIRI) İlksel
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