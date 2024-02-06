Zehra Güneş’in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın voleybolcusu Zehra Güneş’in ailesi de çok merak ediliyor. Güneş’in kuzeni Survivor’ın ünlü yarışmacısı çıktı. Başarılı voleybolcunun kuzeninin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Milli voleybolcu Zehra Güneş başarılı spor kariyeri ve özel hayatı ile dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Güzelliği ile de kendine hayran bırakan Güneş’in kuzeni Survivor’da yarışan bir isim çıktı.
Voleybol kariyerine daha 13 yaşında adım atan Zehra Güneş, kısa sürede meslek hayatında büyük başarılar elde etti.
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.
Ünlü voleybolcunun kuzeni de meğer Survivor’un efsane yarışmacısıymış…
Zehra Güneş’in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile kuzen olduğu öğrenildi.
İki ünlü ismin kuzen olduğunu duyanlar çok şaşırdı.