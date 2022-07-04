Galatasaray’a Solbakken’den iyi, Botheim’den kötü haber!

Geniş bir Transfer listesi üzerinde çalışan Galatasaray, gündemdeki Norveçli iki yıldız için şartları zorluyor. Fanatik’in haberine göre forvete 22 yaşındaki Erik Botheim’ı takviye etmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, yıllık ücret pazarlığına devam ediyor. Genç golcünün çok sayıda talibinin olması piyasayı kızıştırıyor. Ocak ayında 7.5 milyon Euro’ya gittiği Krasnodar’da resmi bir maçta forma giyemeden, Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle ayrılık kararı alan Botheim’in bonservisi elinde bulunuyor.

Transfer işleriyle bizzat ilgilenen Erden Timur, önceki gün gazetecilerle yaptığı toplantıda Botheim’la görüşmelerin önemli bir aşamaya geldiğini, fakat bir araştırma içinde olduklarını söylemişti. Krasnodar’la mukavelesini tek taraflı fesheden genç yeteneğin transferi halinde, 20 milyon Euro’luk bir tazminatın ortaya çıkma ihtimaline karşılık hukukçulardan görüş alınıyor.

ESKİ DOST DE SANCTIS’TEN ÇALIM

Öte yandan İtalya basınında çıkan haberlerde Erik Botheim’ı Serie A ekibi Salernitana’nın transfer etmeye çok yakın olduğu ifade ediliyor. Salernitana’nın sportif direktörlüğünü Galatasaray’ın eski kalecisi Morgan De Sanctis yapıyor.

SOLBAKKEN’İN MENAJERİ İSTANBUL’A GELİYOR

Galatasaray’ın Norveçli diğer gözdesi Solbakken ise adım adım Sarı-kırmızılı formaya yaklaşıyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerinin 2 gün içerisinde İstanbul’a gelerek resmi görüşmeler yapacağı belirtildi.