Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Galatasaray’a Solbakken’den iyi, Botheim’den kötü haber!

Galatasaray’a Solbakken’den iyi, Botheim’den kötü haber!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
59 views
04 Temmuz 2022 - 13:48

Son dakika: Galatasaray’a Solbakken’den iyi, Botheim’den kötü haber!

Son dakika: Galatasaraya Solbakkenden iyi, Botheimden kötü haber

Galatasaray, Ola Solbakken ve Erik Botheim için çalışmalarını sürdürüyor. Solbakken’de görüşmeler daha olumlu seyrederken Botheim için İtalya’dan eski bir dost Sarı-kırmızılı kulübe çalım atmak üzere…

Geniş bir Transfer listesi üzerinde çalışan Galatasaray, gündemdeki Norveçli iki yıldız için şartları zorluyor. Fanatik’in haberine göre forvete 22 yaşındaki Erik Botheim’ı takviye etmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, yıllık ücret pazarlığına devam ediyor. Genç golcünün çok sayıda talibinin olması piyasayı kızıştırıyor. Ocak ayında 7.5 milyon Euro’ya gittiği Krasnodar’da resmi bir maçta forma giyemeden, Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle ayrılık kararı alan Botheim’in bonservisi elinde bulunuyor.

Transfer işleriyle bizzat ilgilenen Erden Timur, önceki gün gazetecilerle yaptığı toplantıda Botheim’la görüşmelerin önemli bir aşamaya geldiğini, fakat bir araştırma içinde olduklarını söylemişti. Krasnodar’la mukavelesini tek taraflı fesheden genç yeteneğin transferi halinde, 20 milyon Euro’luk bir tazminatın ortaya çıkma ihtimaline karşılık hukukçulardan görüş alınıyor.

ESKİ DOST DE SANCTIS’TEN ÇALIM

Öte yandan İtalya basınında çıkan haberlerde Erik Botheim’ı Serie A ekibi Salernitana’nın transfer etmeye çok yakın olduğu ifade ediliyor. Salernitana’nın sportif direktörlüğünü Galatasaray’ın eski kalecisi Morgan De Sanctis yapıyor.

Galatasaray’dan forvete Haris Seferovic hamlesi!Galatasaray’dan forvete Haris Seferovic hamlesi!

SOLBAKKEN’İN MENAJERİ İSTANBUL’A GELİYOR

Galatasaray’ın Norveçli diğer gözdesi Solbakken ise adım adım Sarı-kırmızılı formaya yaklaşıyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerinin 2 gün içerisinde İstanbul’a gelerek resmi görüşmeler yapacağı belirtildi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray’dan forvete Haris Seferovic hamlesi!Galatasaray’dan forvete Haris Seferovic hamlesi!
Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’in performansı göz doldurdu! Takımda kalması bekleniyorFenerbahçe’de İsmail Yüksek’in performansı göz doldurdu! Takımda kalması bekleniyor
Galatasaray’da Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne kararı! Bileti kesilen isim belli oldu…Galatasaray’da Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne kararı! Bileti kesilen isim belli oldu…
Galatasaray’da orta saha için Harit sürprizi!Galatasaray’da orta saha için Harit sürprizi!
İspanya’dan Galatasaray’ı şaşırtan Marcao iddiası!İspanya’dan Galatasaray’ı şaşırtan Marcao iddiası!
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !