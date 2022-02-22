Dilber Ay rolü için 9 kilo almıştı… Büşra Pekin göğüs dekolteli elbisesiyle galaya damga vurdu!
2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan Dilber Ay filminin galası önceki akşam yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Büşra Pekin’in kıyafeti geceye damga vurdu.
2019 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan yılın merakla beklenen filmi “DİLBERAY”ın İstanbul galası Cinemaximum Kanyon’da düzenlendi.
Galaya film ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Selin Ciğerci gibi birbirinden değerli isimler katıldı.
Filmin başrol oyuncusu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo almıştı.
Güzel oyuncu, gala gecesi tüm dikkatleri üzerine çekti.
Galaya siyah göğüs dekolteli bir kıyafetle gelen 39 yaşındaki oyuncu kendine hayran bıraktı.
İşte Büşra Pekin’in galaya damga vuran elbisesi…