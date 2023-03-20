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Kaç yıl vade yapılacak? Devlet desteği ne olacak? İşte kentsel dönüşümde merak edilenler

Kaç yıl vade yapılacak? Devlet desteği ne olacak? İşte kentsel dönüşümde merak edilenler
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20 Mart 2023 - 13:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi” soru ve cevaplarını yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanan yeni destek paketini 17 Mart’ta açıklamıştı. Bakanlık yaptığı açıklamanın ardından merak edilen “10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi” başlığı altında en çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

 

Kaç yıl vade yapılacak Devlet desteği ne olacak İşte kentsel dönüşümde merak edilenler

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 17 Mart’ta açıklanan kentsel dönüşüm için maliklere, yüklenici ve konut üreticilerine yönelik hazırlanan destek paketleriyle ilgili merak edilen 10 soru ve cevabı, Bakanlığın resmî sosyal medya hesabından tek tek açıklamalı olarak anlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde geçici ve kalıcı konutlarla ilgili inşa sürecini aralıksız yürütürken bir taraftan da eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm programını sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar hızla sürdürülüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânları sağlanıyor.

 

Kaç yıl vade yapılacak Devlet desteği ne olacak İşte kentsel dönüşümde merak edilenler

 

Daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanıyor.

 

Kaç yıl vade yapılacak Devlet desteği ne olacak İşte kentsel dönüşümde merak edilenler

 

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların dönüştürülmesi için hazırlanan destek paketinde kamuoyu tarafından merak edilen “10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi” başlığı altında şu soru ve cevaplarına yer verildi:

1- Kentsel Dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?
1.49 faiz oranının 0.70’ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0.79 faiz imkânıyla krediden yararlanılabilecek.

2- Kentsel Dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.

3- Kiracılar yararlanabilecek mi?
En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

4- 1 kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?
Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon TL’yi geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

5- İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?İlk daire için 0,79; diğeri için 0,89 oranla kredi verilecek.

 

Kaç yıl vade yapılacak Devlet desteği ne olacak İşte kentsel dönüşümde merak edilenler

 

6- İş yerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?
İşyeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek.

7- Kaç yıl vade yapılacak?
Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri için 7 yıl vade uygulanacak.

8- Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?
Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz destekli/kâr payı kredi için başvuru yapılabilecek.

9- Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?
Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.

10- 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?
Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.

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