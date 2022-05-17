Fiyat arttıran 65 bin kişi tespit edildi

Geçen hafta enflasyonla mücadele kapsamında sektör temsilcileriyle buluşmaya başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün de konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından Nebati twitter hesabından toplantıya yönelik değerlendirme yaptı. Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanları ile buluştuklarını kaydeden Bakan Nebati, “Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik.

GEÇEN HAFTA BAŞLADI

Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz” mesajını verdi. Hazine Bakanı Nebati’nin konut sektörüyle toplantısında faiz paketinin ardından yaklaşık 65 bin kişinin fiyat artışı yaptığını tespit ettiklerini söylediği belirtildi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konut sektörüne yönelik üçlü paket açıklamıştı. “İlk evim Konut Finansman Paketi”, Genişletilmiş Konut Finansman Paketi”, “İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi” açıklandıktan sonra, konut fiyatlarında artış görülmüştü. Hazine Bakanı Nebati geçen hafta katıldığı bir toplantıda, ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki internet üzerindeki bireyseller de dahil olmak üzere satış fiyatları ve ilanların tek tek belirlendiğini belirterek, “Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi” bilgisini paylaşmıştı.

Bakan Nureddin Nebati, geçen hafta perşembe günü enflasyonla mücadele kapsamında ilk 3 toplantısını gıda sektörü ile gerçekleştirmiş, sonrasında hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü ile bir araya gelmişti. Nebati son toplantısını çimento, seramik ve yapı malzemeleri temsilcileri ile gerçekleştirdi.