Kabine Toplantısı sona erdi… Erdoğan müjdeleri açıkladı: Öğrencilere ulaşım, esnafa yeni destek paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılda yapılan düzenlemelerle başörtüsü ve eğitim alanındaki konuları çözdüklerini belirterek, “Başörtüsü konusunda yasakçı zihniyet pusuda bekliyor” dedi. Sosyal konut projelerine yoğun ilgi olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7.2 milyon başvuru yapıldığını açıkladı. Öğrencilere ulaşım desteği sağlayacaklarının müjdesini veren Erdoğan esnaf ve zanaatkarlara da, “Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine, Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı tebrik ederek başlayan Erdoğan, “Her birini birer inanç, azim ve çalışkanlık timsali olarak gördüğümüz oyuncularımıza bizlere bu gururu yaşattıkları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

’ÜLKEMİZİN DÜNÜNÜ, BUGÜNÜNÜ VE YARININI KUCAKLAYAN KAPSAMLI BİR MUHASEBE YAPTIK’

Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27’nci Dönem 6’ncı Yasama Yılı Açılış Töreni vesilesiyle 1 Ekim’de milletvekilleriyle bir araya geldiklerini belirterek, “Gazi Meclisimizin genel kurulunda yaptığımız 27’nci dönemin son yasama yılının açılış konuşmasında ülkemizin dününü, bugününü ve yarınını kucaklayan kapsamlı bir muhasebe yaptık. Konuşmamızı önümüzdeki dönemde ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile buluşturma sözünü vererek bitirmek suretiyle milletimizin tüm fertlerine de önemli bir mesaj ilettiğimize inanıyorum. Ekim ayının 2’nci gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla İstanbul’a kazandırdığımız en son ulaşım projesi olan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın açılış törenini gerçekleştirdik. İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki bilhassa Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantılı ulaşımın rahatlamasına ciddi katkı sağlayacak bu metro hattının bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

’CHP’DEKİ TARTIŞMALAR YASAKÇI BİR ZİHNİYETİN HALEN PUSUDA BEKLEDİĞİNİ GÖSTERDİ’

Erdoğan, geçen çarşamba günü TBMM’de yapılan AK Parti grup toplantısında CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsüyle çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk. Ve tarihi bir çağrı yaptık. Esasen 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma hakkı konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı’nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içerisinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi öyleyse meselenin çözümünü doğrudan Anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Bilindiği gibi 2008 yılında mecliste 411 oy ile kabul edilen ve daha sonra CHP Genel Başkanı’nın imzasıyla açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde aile kurumunun da güçlendirilmesini içeren daha kapsamlı bir Anayasa değişikliği hazırlığı yapmaları için talimatımızı verdik. Konu meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz” ifadesini kullandı.

’ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURMA KARARI ALDIK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma günü Türkiye’deki Alevi-Bektaşi vatandaşlar için uzunca bir süredir hazırlıklarını yürüttükleri tarihi adımları açıkladıkları törene katıldıklarını hatırlatarak, “Restorasyonu tamamlanan Şah Kulu Sultan Dergahı, Orhangazi Devrinden beri bu toprakların gönül pınarlarından biri olmuş, attığımız birlik, beraberlik, kardeşlik adımının sembolü bir mekandır. Açılışını yaptığımız 4 ve temelini attığımız 7 Cemevi de yine verdiğimiz müjdelerin tamamlayıcısı olmuştur. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri’nin ’Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ deyişi bizim sıkça dile getirdiğimiz ve samimiyetle bağlı olduğumuz bir düsturdur. Ülkemizi ’Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız. Bizzat yerinde yürüttüğümüz çalışmalarla Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın tüm taleplerini beklentilerini tespit ettik. Bunlardan idari tasarruflarla hemen çözülebilecek olanları valiliklerimiz ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık” dedi.

’İSTİHDAM SAYIMIZ 31 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Salgınla, savaşla, enerji ve emtia fiyatlarının yükselişiyle üretim ve tedarik kanallarının tıkanmasıyla başlayan ve resesyon ihtimaliyle tırmanan bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Ülke ve milletçe düzensiz göç akınından, hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Ancak Türkiye diğer devletlerden farklı olarak uzunca bir süredir maruz kaldığı saldırıların ve tuzakların da etkisiyle tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme kabiliyetine sahip bir ülkedir. Nitekim her küresel kriz ve ardından yaşanan tartışma Türkiyenin bu vasfını bir kez daha teyit etmektedir. Terörle mücadeledeki tecrübemizle tahkim ettiğimiz güvenlik ve sosyal mimarimiz bizi bölgemizdeki diğer kaoslara karşı da korunaklı hale getirmiştir. Diplomaside uzunca bir süredir uğradığımız çifte standartlar ve haksızlıklar bize yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme imkanı sağlıyor. Ekonomik saldırılar karşısında geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeye başarabiliyoruz” dedi.

’İNSANIMIZIN İŞİNİ, AŞINI, GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALDIK’

Erdoğan, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyayı kara kara düşündüren kaynak krizine hazırlıklı yakalandıklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstihdam odaklı ekonomi programımız sayesinde resesyon tehlikesinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde insanımızın işini, aşını, geleceğini güvence altına aldık. Bugün ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 ile tek haneli rakamlara gerilerken, istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk. Hükümetlerimiz döneminin ortalama enflasyonu yüzde 13 iken son günlerde yaşadığımız sıkıntıların farklı siyasi ve sosyal saiklerin tetiklemesiyle ortaya çıktığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken her kesimden insanımızın hayat pahalılığının yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımları da birer birer atıyoruz. Bununla kalmıyoruz. Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi perçinleyecek gündemi hep canlı tutuyoruz.”

’BU KAMPANYAYA ŞU ANA KADAR 7 MİLYON 200 BİN BAŞVURU YAPILDI’

Erdoğan, ’İlk Evim, İlk İşyerim’ kampanyasına dair son gelişmeleri açıklayarak, “Bilindiği gibi sosyal konut projeleri hükümetlerimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz ve 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz bir icraatımızdır. Son dönemde konut, kira ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler bizi yeni ve daha büyük bir atılıma yöneltti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesinde Toplu Konut İdaremizin (TOKİ) yaptığı hazırlıkların ardından ’İlk Evim İlk İşyerim’ kampanyamızın müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında bu rakamların daha da artacağı açıktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan bu kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma yönünde cesaretlendirdi. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konut sayısını 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

’AMACIMIZ İNSANIMIZI HUZUR İÇİNDE OTURACAKLARI BİRER EVE KAVUŞTURMAKTIR’

Erdoğan, konut inşası amaçlı arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararını daha önceden aldıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bakanlığımız yaptığı çalışmayla 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsayla ilgili hazırlıkları tamamladı. Yani hangi şehirde nerede hangi parselde altyapısını yapmak suretiyle bu arsalarımızı da hazırladık. Arsa yerlerini yüzde 40’ı şehir merkezlerinde, yüzde 60’ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul’da, 100 bini Ankara’da, 25 bini İzmir’de, 45 bini Gaziantep’te 55 bini Konya’da, 25 bini Kayseri’de, 30 bini Diyarbakır’da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları da arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir. Vatandaşlarımız hem konuta hem arsaya başvurabilir ancak kurada 2’si birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir. Amacımız milletin olanı millete vererek insanımızı en uygun şartlarda gönül huzuru içinde oturacakları birer eve kavuşturmaktır” dedi.

’ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ’

’Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin, ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz” dedi.

’100 MİLYAR LİRALIK BİR KREDİ KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ’

Erdoğan, bir diğer müjdelerinin de esnaf ve sanatkarlara olduğunu bildirerek, “Her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk olmayı da sürdürüyoruz. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlerimize de ayrı yer veriyoruz. Geçtiğimiz yılın mart ayında başlattığımız ’Kadın Girişimci Kredisi’nden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık bir kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın karşısındayız. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30’dan 35’e çıkartıyoruz. Halkbank’tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

’DOĞAL GAZ DEPOLARIMIZI YÜZDE 100 DOLDURDUK’

Erdoğan, enerji alanında da önemli adımlar attıkları bir süreçten geçildiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık. Azerbaycan’la ülkemizle birlikte Avrupa’nın enerji arz güvenliği için de kritik önem sahip TANAP’ın kapasitesini yıllık 16 milyar metreküpten 2 kat artışla 32 milyar metreküpe çıkartacak çalışmalara başladık. Libya ile yaptığımız hidrokarbon anlaşmasıyla bu ülkenin kıta sahanlığındaki petrol ve türevlerinin çıkartılması konusunda yeni bir iş birliği alanı oluşturduk. Ülkemizin sınır güvenliği ve milletimizin huzuru konusu önceliklerimizin en başında yer almaktadır. Terör örgütlerinin yöneticilerini nerede bulursak orada imha ediyor askerlerimize ve güvenlik güçlerimize yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız ve cezasız bırakmıyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize ve yaptığımız planlara göre yürütüyoruz. Artık terör örgütleriyle birlikte ülkemize husumet besleyen herkesin korkulu rüyası haline gelen ’Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözümüzün gerekliliklerini harfiyen yerine getiriyoruz.”

Erdoğan, son olarak yarın Türkiye’nin önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerinin açılışına canlı bağlantıyla katılacağını, daha sonra da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geleceğini söyledi.