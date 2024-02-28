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CHP-DEM arasında İstanbul krizi mi? DEM Partili kaynak: CHP’nin marabası değiliz.

CHP-DEM arasında İstanbul krizi mi? DEM Partili kaynak: CHP’nin marabası değiliz.
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Şubat 2024 - 13:22

CHP ile DEM Parti arasında “aday çekilme” krizi mi yaşanıyor? Muhalefet cephesinde neler oluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. İşte kulislerdeki son bilgiler…

CHP ile DEM Parti arasında “aday çekilme” krizi mi yaşanıyor? DEM, Adana ve Mersin adaylarını çekmeme kararı mı aldı?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş kulislerdeki son bilgileri paylaştı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP-DEM ARASINDA İSTANBUL KRİZİ Mİ?

Görüştüğümüz bir DEM Partili şunu söyledi birkaç günde çok farklı şeyler olur ben bu kadarını söyleyeyim ifadesini kullandı. Gizemli bir açıklamaydı çok fazla detaya girmedi.

“BİZ KİMSENİN MARABASI DEĞİLİZ”

Biz ne gibi gelişmeler olabilir diye kendisine sorduğumuzda yanıtı şöyle oldu. Biz bazı yerlerde aday çıkarmadık bakıyoruz AK Parti ile anlaştılar diyorlar seçmenimize sandığa gitmeyin deriz aday çıkarmadığımız yerlerde ilde kullanın gerekirse ilçede kullanmayın deriz. Yani Burada İstanbul’u işaret ediyor DEM Partili kaynak. CHP’nin tavrının hoş olmadığını ifade etti. Biz kimsenin marabası değiliz bastonu da değiliz.

ÖZEL’E TEPKİ VE UYARI

Sen gideceksin Van’da Diyarbakır’da aday çıkaracaksın biz İstanbul’da çıkartınca bağıracaksın gerçekten çok ayıp taban kızıyor tepki koyuyor ifadesini kullandı. Özgür Özel’e bir tepki ve aynı zamanda bir uyarıydı.

Başak Demirtaş’ın da önümüzdeki günlerde sahaya ineceğini söyledi.

“CHP BU İLÇELERİ KAYBEDEBİLİR”

CHP Küçükçekmece Büyükçekmece ve Sarıyer’i kaybedebilir ve hatta kaybetmeye daha yakın olduğu şeklinde bir yorumu oldu. Maltepe ve Ataşehir’de de CHP açısından problemlerin olduğunu ifade etti.

Esenyurt bile sıkıntıya girebilir dedi.

Kesinlikle Adana ve Mersin’de adaylarımızı çekmeyeceğiz dedi.

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