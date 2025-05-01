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KAAN SAVAŞ UÇAĞINDA GERİ SAYIM: YENİ PROTOTİPLER YIL SONUNDA GÖKYÜZÜNDE!

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KAAN SAVAŞ UÇAĞINDA GERİ SAYIM: YENİ PROTOTİPLER YIL SONUNDA GÖKYÜZÜNDE

Türkiye’nin milli savunma hamleleri kapsamında geliştirilen 5. nesil yerli savaş uçağı KAAN, 2025 yılı sonuna kadar yeni prototipleriyle gökyüzüyle buluşacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen proje, Türkiye’nin havacılık teknolojilerinde bağımsızlık hedefinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Milli savaş uçağı KAAN ikinci uçuşunu gerçekleştirdi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun verdiği bilgilere göre, ilk prototip bu yılın sonuna kadar uçuşa hazır hale gelecek. İkinci prototipin montajı ise 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanacak. Hedef, 2028 yılı sonuna kadar KAAN’ı Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim etmek.

KAAN’IN TESLİMAT PLANI NETLEŞİYOR

Demiroğlu, test sürecinde toplam 3 uçak ve bir yer uçağının kullanılacağını açıkladı. Uçuş test kampanyaları ile uçağın tüm sistemlerinin performansı detaylı şekilde ölçülecek. 2028 yılı itibarıyla seri üretime geçilmesi ve envantere girişin sağlanması planlanıyor.

KAAN’IN ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Mürettebat: 1 pilot

  • Uzunluk: 22.9 metre

  • Kanat açıklığı: 14.2 metre

  • Maksimum kalkış ağırlığı: 25.000 kg

  • Motor: 2 adet turbofan

  • Maksimum hız: Mach 2+

  • Menzil: 1.600 km (dahili yakıtla), 4.000 km (harici tankla)

  • Silah sistemleri: Dahili silah yuvaları, hava-hava ve hava-yer mühimmatları

  • Aviyonik: Aktif elektronik taramalı radar (AESA), elektro-optik sistemler, yapay zekâ destekli kokpit

MİLLİ GÜCÜN SEMBOLÜ: KAAN

Savunma sanayi yetkililerine göre, KAAN yalnızca yüksek hız ve menziliyle değil, aynı zamanda yapay zekâ teknolojisi, düşük radar görünürlüğü ve çok rollü görev kabiliyetiyle de Türkiye’nin hava savunmasında çarpan etkisi yaratacak. Proje, aynı zamanda NATO standartlarında bir savaş uçağı geliştirme kabiliyetine ulaşıldığının da göstergesi.

KAAN SAVAŞ UÇAĞINDA GERİ SAYIM: YENİ PROTOTİPLER YIL SONUNDA GÖKYÜZÜNDE!
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