Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi: 2026’da 10’un üzerinde üretim hedefliyoruz

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile ilgili, “Kızılelma’nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026’da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10’un üzerinde” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişi, son yıllarda milli ve yerli üretim kapasitesini artırarak stratejik bir başarıya dönüştü.

Özellikle yerli silah sistemleri, insansız hava araçları ve füze teknolojilerindeki gelişmeler, Türkiye’yi bu alanda bölgesel bir güç haline getirirken, dışa bağımlılığı da büyük ölçüde azalttı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o ürünlerden biri olan Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’ya dair önemli açıklamalarda bulundu.

“2026’DA DAHA YÜKSEK ÜRETİM HEDEFLİYORUZ, 10’UN ÜZERİNDE”

Moderatör Mehmet Acet ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk’ün sorularını cevaplayan Selçuk Bayraktar, Kızılelma’nın sadece jet motorunun yurt dışından geldiğini ancak birkaç yıl içinde yurt dışı bağımlılığının da sona ereceğini belirterek şunları söyledi: