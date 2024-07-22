Kaan Miraç Sezen, Danimarka’daki Odin Home’a seçilen tek Türk oyuncu oldu

Genç oyuncu Kaan Miraç Sezen, Danimarka’da bulunan Avrupa’nın en köklü tiyatro gruplarının başında gelen Odin Home’a seçilen tek Türk oyuncu oldu. Sezen, Danimarka’da 3 hafta özel eğitim alacak.

Tozlu Yaka dizisiyle tanındıktan sonra Bergüzer Korel ile Düğüm dizisinde başrolü paylaşan genç oyuncu Kaan Miraç Sezen, başarısıyla alkış topladı.

BU YIL SEÇİLEN TEK TÜRK OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, genç kuşağın yetenekli oyuncularının başında gelen Kaan Miraç Sezen, Danimarka’da bulunan Avrupa’nın en köklü tiyatro gruplarından biri olan Odin Home’un 3 haftalık özel eğitimine katılmaya hak kazandı. Bu yıl Türkiye’den seçilen tek oyuncu olan Kaan Miraç Sezen, eğitim için geçtiğimiz pazartesi günü Danimarka’ya gitti.

Dünyanın dört bir yanından başvuru yapan oyuncular arasından seçilen 40 katılımcı için tasarlanmış 9 günlük bir çalışma evi olan Odin Home, Eugenio Barba ve Odin Teatret’in oyuncuları tarafından yönetiliyor.

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

Kaan Miraç Sezen 2002 yılında Bursa’da dünyaya geldi. TED Koleji ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Sezen, birçok tiyatro oyununda yer aldı. Genç oyuncu ilk kamera önü deneyimini de Tozlu Yaka dizisiyle yaptı. Amazon Prime’da yayınlanan Düğüm dizisinde Bergüzar Korel’in oğlunu oynayan Sezen, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.