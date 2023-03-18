John Wick filmlerinin yıldızı usta aktör Lance Reddick hayatını kaybetti

Rol aldığı sayısız film ve diziyle tanınan, John Wick film serisindeki rolüyle kendisine geniş bir hayran kitlesi yaratan ABD’li usta oyuncu Lance Reddick hayatını kaybetti.

60 yaşında hayatını kaybeden Lance Reddick, The Wire dizisindeki Cedric Daniels ve Fringe dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle tüm dünya tarafından tanınmıştı. Reddick, John Wick Film serisinde de ilk filmden beri önemli rollerden birini canlandırıyordu.

Usta aktörün menajeri Mia Hansen tarafından yayınlanan açıklamaya göre Reddick dün, Los Angeles’ın Studio City bölgesindeki evinde saat 9: 30’da ölü bulundu. Lance Reddick’in doğal sebeplerden öldüğü açıklanırken ölümüyle ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

Lance Reddick, kendi memleketi olan Baltimore’da öekilen, HBO’nun gelmiş geçmiş en başarılı dizi projelerinden sayılan ‘The Wire’ dizisinde polis şefi Cedric Daniels olarak ilk büyük ekran rolünü oynamıştı. 2002’de başlayıp 5 sezon devam eden başarılı dizinin ardından bu kez de sevilen bilim kurgu dizisi Fringe’de bu kez de bir başka kanun görevlisi Philip Broyles karakterini oynadı ve dünyaca tanınan bir aktör haline geldi.

Lance Reddick’in en çok tanındığı ve sevildiği rolüyse John Wick film sersinde canlandırdığı, filmin baş kahramanı John Wick’e her zaman destek çıkan otel müdürü Charon’du. Serinin tamamında rol alan Lance Reddick, ülkemizde 22 Mart, ABD ve tüm dünyada 24 Mart’ta gösterime girecek olan serinin son filmi John Wick 4’te de başrolde oynamıştı.

Klasik piyano eğitimi alan ve Rochester Üniversitesi Eastman Müzik Okulu’ndan klasik kompozisyon lisans derecesi alan ünlü aktör daha sonra oyunculuğa yönelmişti. Ancak müzikten de kopmayan Reddick 2007’de bir caz albümü yayınlamıştı.

Usta aktör ölmeden sadece 1 gün önce bu güzel fotoğrafları paylaşmıştı

Uzun boylu, traşlı kafası, heybetli görüntüsü ve etkileyici sesiyle otorite figürlerini büyük bir başarıyla canlandıran Lance Reddick, son filmi John Wick 4 vizyona girmeden günler önce ölerek hayranlarını yasa boğdu. Reddick’in filmin önceki gün yapılan galasına da katılmamış olması dikkat çekti.

Reddick, 2011’de evlendiği karısı Stephanie Reddick ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Usta aktör hayatını kaybetmeden sadece bir gün önce Instagram hesabından çok sevdiği dört köpeğiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.