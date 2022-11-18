Kuzey Kore’nin son füze testi için liderler acil toplandı

Kuzey Kore’nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği son füze testi, dünya güvenlik kaynaklarını kırmızı alarma geçirdi. Füzenin ABD’nin iç kesimlerini çok rahat bir şekilde vurabileceği söylendi.

Fırlatma ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, füzenin Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) olduğunu ve Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ın Sunan bölgesinden yerel saatle 10.15 civarında fırlatıldığı kaydedildi. Füzenin 22 Mach hıza ulaşıp 6 bin 100 km yüksekliğe çıkarak 1000 km yol katetti. Japonya hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno, füzenin Hokkaido’daki Oshima-Oshima adasının yaklaşık 200 kilometre batısında denize düştüğünü söyledi. Fumio Kishida, “Kuzey Kore daha önce hiç görülmemiş sıklıkta provokatif eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.” dedi

Perşembe günü Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, ABD’nin bölgesel varlığını güçlendirme planlarına “daha sert” bir yanıt verileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

AYNI ANDA NEW YORK VE WASHINGTON’U VURABİLİYOR

Füzenin uçuş verileri daha Kuzey Kore’nin ‘canavar füze’si olarak bilinen Hwasong-17 modeli olduğuna dair işaretler taşıyor. Hwasong-17’nin en az 3 adet nükleer savaş başlığı taşıyabildiği biliniyor. 24 metrelik bu canavarın aynı anda hem Washington hem de New York kıyılarına savaş başlığı gönderip çoklu saldırı yapması mümkün.

Japon Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Kuzey Kore füzesinin potansiyel olarak tüm ABD kıtasını vurabilecek kabiliyete sahip olduğunu açıkladı.

ACİL TOPLANTI DÜZENLENDİ

APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği) Zirvesi çerçevesinde Tayland’da bulunan Japonya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda liderlerinin Pyongyang kaynaklı güvenlik risklerini ele almak üzere bir acil durum toplantısı gerçekleştirdiği öğrenildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in çağrısı ile düzenlenen toplantıya Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in katıldığı bildirildi.

ABD’DEN İLK TEPKİ

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yaptığı açıklamada, eylemleri kınadıklarını belirtti. Harris, “Kuzey Kore’yi barış ve istikrarı bozacak eylemleri sonlandırmaya çağırıyoruz. Bu yapılanlar Birleşmiş Milletler’e ait çoklu kararların ihlal edildiğinin kanıtıdır.” dedi.

KANADA’NIN KAYGILARI DEVAM EDİYOR

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, fırlatma ardından düzenlenen toplantıda Kuzey Kore’nin eylemlerini kınayarak müttefikler ile yakın temasta olduklarını ve bu tür eylemlere her zaman karşı olduklarının altını çizdi.

AVUSTRALYA’DAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Kuzey Kore’nin daha düşük menzilli füzelerinin hedefinde olan Avustralya, konuya ilişkin açıklamada güvenlik endişelerini gündeme taşıdı. Başbakan Anthony Albanese, “Bu testler bizim güvenliğimizi büyük ölçüde tehdit ediyor.” ifadelerine yer verdi.

RUSYA: ENDİŞELİYİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kore Yarımadası’ndaki gidişattan endişeliyiz. Rusya diplomatik çözümü taahhüt etmiştir.” sözlerine yer verildi.

GÜNEY KORE VE ABD FÜZELERE KARŞI ORTAK KARAGÂH KURDU

Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo ise basın toplantısında, “Kuzey Kore’yi her türlü provokasyonlara son vermeye ve BMGK kararlarına uymaya çağırıyoruz.” dedi.

Öte yandan Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD Savunma Bakanlıkları, Kuzey Kore füzelerine karşı özel politikalar geliştirecek danışma organı kurduğunu açıklayarak ilk kez bir araya geldiler.

Güney kore Milli Savunma Bakanlığı, “1. Füze Karşı Tedbir Politikası Danışma Grubu’nu (CMWG)” toplantısının düzenlediğini duyurdu. CMWG , füze alanında daha derinlemesine politika koordinasyonunun temelini atmak için Güney Kore ve ABD Caydırıcılık Stratejisi Komitesi bünyesinde yeni kurulmuş bir danışma organ olarak kayıtlara geçti.