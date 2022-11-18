Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kuzey Kore’nin son füze testi için liderler acil toplandı

Kuzey Kore’nin son füze testi için liderler acil toplandı
0 views
18 Kasım 2022 - 16:32

Kuzey Kore’nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği son füze testi, dünya güvenlik kaynaklarını kırmızı alarma geçirdi. Füzenin ABD’nin iç kesimlerini çok rahat bir şekilde vurabileceği söylendi.

Fırlatma ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, füzenin Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) olduğunu ve Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ın Sunan bölgesinden yerel saatle 10.15 civarında fırlatıldığı kaydedildi. Füzenin 22 Mach hıza ulaşıp 6 bin 100 km yüksekliğe çıkarak 1000 km yol katetti. Japonya hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno, füzenin Hokkaido’daki Oshima-Oshima adasının yaklaşık 200 kilometre batısında denize düştüğünü söyledi. Fumio Kishida, “Kuzey Kore daha önce hiç görülmemiş sıklıkta provokatif eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.” dedi

Perşembe günü Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, ABD’nin bölgesel varlığını güçlendirme planlarına “daha sert” bir yanıt verileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

AYNI ANDA NEW YORK VE WASHINGTON’U VURABİLİYOR

Füzenin uçuş verileri daha Kuzey Kore’nin ‘canavar füze’si olarak bilinen Hwasong-17 modeli olduğuna dair işaretler taşıyor. Hwasong-17’nin en az 3 adet nükleer savaş başlığı taşıyabildiği biliniyor. 24 metrelik bu canavarın aynı anda hem Washington hem de New York kıyılarına savaş başlığı gönderip çoklu saldırı yapması mümkün.

Japon Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Kuzey Kore füzesinin potansiyel olarak tüm ABD kıtasını vurabilecek kabiliyete sahip olduğunu açıkladı.

ACİL TOPLANTI DÜZENLENDİ

APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği) Zirvesi çerçevesinde Tayland’da bulunan Japonya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda liderlerinin Pyongyang kaynaklı güvenlik risklerini ele almak üzere bir acil durum toplantısı gerçekleştirdiği öğrenildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in çağrısı ile düzenlenen toplantıya Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in katıldığı bildirildi.

ABD’DEN İLK TEPKİ

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yaptığı açıklamada, eylemleri kınadıklarını belirtti. Harris, “Kuzey Kore’yi barış ve istikrarı bozacak eylemleri sonlandırmaya çağırıyoruz. Bu yapılanlar Birleşmiş Milletler’e ait çoklu kararların ihlal edildiğinin kanıtıdır.” dedi.

KANADA’NIN KAYGILARI DEVAM EDİYOR

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, fırlatma ardından düzenlenen toplantıda Kuzey Kore’nin eylemlerini kınayarak müttefikler ile yakın temasta olduklarını ve bu tür eylemlere her zaman karşı olduklarının altını çizdi.

AVUSTRALYA’DAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Kuzey Kore’nin daha düşük menzilli füzelerinin hedefinde olan Avustralya, konuya ilişkin açıklamada güvenlik endişelerini gündeme taşıdı. Başbakan Anthony Albanese, “Bu testler bizim güvenliğimizi büyük ölçüde tehdit ediyor.” ifadelerine yer verdi.

RUSYA: ENDİŞELİYİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kore Yarımadası’ndaki gidişattan endişeliyiz. Rusya diplomatik çözümü taahhüt etmiştir.” sözlerine yer verildi.

GÜNEY KORE VE ABD FÜZELERE KARŞI ORTAK KARAGÂH KURDU

Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo ise basın toplantısında, “Kuzey Kore’yi her türlü provokasyonlara son vermeye ve BMGK kararlarına uymaya çağırıyoruz.” dedi.

Öte yandan Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD Savunma Bakanlıkları, Kuzey Kore füzelerine karşı özel politikalar geliştirecek danışma organı kurduğunu açıklayarak ilk kez bir araya geldiler.

Güney kore Milli Savunma Bakanlığı, “1. Füze Karşı Tedbir Politikası Danışma Grubu’nu (CMWG)” toplantısının düzenlediğini duyurdu. CMWG , füze alanında daha derinlemesine politika koordinasyonunun temelini atmak için Güney Kore ve ABD Caydırıcılık Stratejisi Komitesi bünyesinde yeni kurulmuş bir danışma organ olarak kayıtlara geçti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunanistan’dan akıl almaz iddia! ‘Bize tuzak kurdular’Yunanistan’dan akıl almaz iddia! ‘Bize tuzak kurdular’
Ukrayna savaşında son durum: Dnipro kâbusa uyandı… Ukrayna’dan flaş açıklama!Ukrayna savaşında son durum: Dnipro kâbusa uyandı… Ukrayna’dan flaş açıklama!
Karadeniz Tahıl Anlaşması uzatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski’den peş peşe açıklamalar…Karadeniz Tahıl Anlaşması uzatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski’den peş peşe açıklamalar…
ABD’de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü ele geçirmeyi garantilediABD’de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü ele geçirmeyi garantiledi
Yüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian işin sırrını verdi, erkekler şaşırıp kaldıYüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian işin sırrını verdi, erkekler şaşırıp kaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CEMİL İPEKÇİ DEFİLESİYLE GECEYE DAMGASINI VURDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında ‘tahıl’ görüşmesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuzey Kore’nin son füze testi için liderler acil toplandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muğla’da deprem! AFAD duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarkan’ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya gazetesinden ‘zorunlu veda’ açıklaması! Bugün son sayısıyla çıktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koç’tan ‘siyasete giriyor’ iddialarına sert cevap: Algı yönetimi yapılıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“bu olayları üvey kardeşim yatırtıyor annem benim canımdır”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tolga Şardan’dan gündemi sarsacak iddia: İstiklal Caddesi eylemcisi takipte miydi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yayına geç başlamıştı! Müge Anlı nedenini açıkladı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
Cristiano Ronaldo’nun röportajının yeni bölümü yürek dağladı!Kasım 16, 2022-12:20 pm
Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktıKasım 16, 2022-12:14 pm
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakınKasım 15, 2022-9:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !