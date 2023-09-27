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İzmir’den süperstar fırtınası geçti

İzmir’den süperstar fırtınası geçti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2023 - 16:22

Pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Sold Out konserlerine devamediyor. Yaz boyunca hız kesmeden konserlerine devam eden Ajda Pekkan,önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği konserde İzmirKültürpark Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Bodrum, Çeşme, İstanbul,Ankara’nın ardından İzmir’de tüm biletleri tüketerek Sold Out yapanAjda Pekkan, kendisini dinlemeye gelen binlerce seveninin yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı Taşlarla kaplı siyah deri bir kostümle çıkan Süperstar,muhteşem ses performansının yanı sıra harika enerjisiyle dehayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden sevilen ve dillere pelesenk olmuş şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendiren Ajda Pekkan, danslarıyla da büyük alkış aldı. Yaz konserlerine devam edecek olan Süperstar 16 ve 17 Ekim’de Harbiye Açıkhava’da, 3 Kasım’da ise Antalya Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak.

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