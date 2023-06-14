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Ankara Ahlatlıbel’de kritik görüşme!

Ankara Ahlatlıbel’de kritik görüşme!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Haziran 2023 - 16:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla Ahlatlıbel Parkı’nda görüştü.

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