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İYİ Parti ile ilgili çarpıcı Ekrem İmamoğlu iddiası! ‘Mikser gibi karıştırıyor, amaç…’

İYİ Parti ile ilgili çarpıcı Ekrem İmamoğlu iddiası! ‘Mikser gibi karıştırıyor, amaç…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Kasım 2023 - 10:19

Abdulkadir Selvi, “İmamoğlu’nun parmağı İyi Parti’nin içinde, partiyi mikser gibi karıştırıyor” diye yazdı.

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