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  3. IVANA SERT’TEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR: “EŞİM ÇOK ŞANSLI, SABAH İLK İŞ ONA KAHVALTI HAZIRLIYORUM”

IVANA SERT’TEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR: “EŞİM ÇOK ŞANSLI, SABAH İLK İŞ ONA KAHVALTI HAZIRLIYORUM”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü moda ikonu ve televizyon programı jüri üyesi Ivana Sert, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Katıldığı bir programda günlük rutinlerini ve evliliğini anlatan Sert, sabahları eşine kahvaltı hazırlamanın ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi.

“EŞİM GERÇEKTEN ÇOK ŞANSLI”

2021 yılında iş insanı Sezer Dermenci ile evlenen Ivana Sert, sabahları uyandığında ilk iş olarak eşine kahvaltı hazırladığını belirtti. Sert, bu özel anların ilişkilerini daha da sağlamlaştırdığını ifade ederek, “Eşim gerçekten çok şanslı. Güne birlikte başlayarak bağlarımızı güçlendiriyoruz.” dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM RUTİNİ

Ivana Sert, yalnızca kahvaltı hazırlamakla kalmayıp eşinin sağlıklı beslenmesine de dikkat ettiğini dile getirdi. Çift, güne birlikte spor yaparak başlıyor. Sert, sağlıklı yaşamın hem fiziksel hem de zihinsel mutluluğu artırdığına inandığını belirtti. Ayrıca, kahvaltılarında organik ve besleyici gıdalar tercih ettiklerini vurguladı.

“TÜRKİYE’DE OLMAKTAN MUTLUYUM”

Ivana Sert, Türkiye’ye ilk geldiği günlerde yaşadığı deneyimlerden de bahsetti. Türk insanının sıcak ve yardımsever tavırlarının kendisini çok etkilediğini belirten Sert, “Türkiye’ye ilk geldiğimde doğru bir yerde olduğumu hissettim. Bu ülkenin insanları dünyanın en yardımsever ve içten insanları.” şeklinde konuştu.

EVLİLİĞİNDE MUTLULUĞUN SIRRI

Ivana Sert, evlilikte mutlu bir ilişki için sevgi, saygı ve ortak aktivitelerin önemini vurguladı. Sabahları kahvaltı hazırlamak ve eşle geçirilen kaliteli zaman, çiftin ilişkisinin temel taşlarını oluşturuyor. Sert’in bu açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

 

Kaynak: https://www.medyaradar.net 

IVANA SERT’TEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR: “EŞİM ÇOK ŞANSLI, SABAH İLK İŞ ONA KAHVALTI HAZIRLIYORUM”
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