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İstiklal Marşı’na İzin Verilmezse G.Saray ve F.Bahçe Maça Çıkmayacak

İstiklal Marşı’na İzin Verilmezse G.Saray ve F.Bahçe Maça Çıkmayacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Aralık 2023 - 15:37
Suudi Arabistan’da Süper Kupa Finali öncesinde kriz büyüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe eğer İstikal Marşı’na izin verilmezse sahaya çıkmayacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan’da Galatasaray ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Koç, maça Atatürk’ün sözünü taşıyan pankartıyla çıkmak istediklerini ama kabul görmediğini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan’da bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray derbisine çıkmak istedikleri pankartın kabul edilmediğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartıyla maça çıkmak istediklerini ifade eden Koç, “Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız” dedi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Süper Kupa öncesinde Arap yetkililer Riyad’da Atatürk posteri, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” pankartı, Atatürk tişörtü ve İstiklal Marşı’na izin vermedi. Sabuncuoğlu, Araplar kararından geri dönmezse iki takımın da maça çıkmayacağını belirtti.

“Çıkmayın” etiketi X Platformunda Trend Topic olarak gündemde 1. sıraya yerleşti.

KULÜPLERDEN TAVIR

Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüplerinin TFF’ye “Şartlar böyle olacaksa gerekirse maça çıkmayız” dediği belirtilirken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan “İstiklal marşına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz” dediği kaydedildi.

PROTOKOLE OTURMAYACAKLAR

Sözcü’den İrfan Yirmibeş ” Ali Koç ve yönetim kurulu protokolde oturmayacak” bilgisini paylaştı.

TFF’DEN AÇIKLAMA

Radyo Gol’den Emre Tilev, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile görüştü. Altıntop’un Taahhütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor.” dediğini kaydetti.

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