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İşte Beşiktaş’ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste

İşte Beşiktaş’ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Aralık 2023 - 16:21

Hasan Arat, Beşiktaş’ın 35. başkanı oldu. Peki yönetim kurulunda kimler var? Tüm detaylar haberimizde…

İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 1

Kadir Kılıç kimdir?

Kadir Kılıç, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde aldıktan sonra Fransa’da Paris Sorbonne IV Üniversitesi’nde Fransız Edebiyatı ve Uygarlığı üzerine bir yıl eğitim aldı.

1989 yılından bu yana deri ve kürk sektöründe faaliyet gösteriyor. Üç dönem sektör başkanlığı yapan Kadir Kılıç, sektörün uluslararası federasyonunda yönetim kuruluna seçilerek 2 yıl uluslararası federasyonda görev almıştır.

Halen deri ve kürk sektöründe faaliyet gösteren Kadir Kılıç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesi olup 2007 yılında Divan Kurulu’na seçilmiştir. Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerini bilen Kadir Kılıç, iki çocuk babası.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 2

Prof. Dr. Işıl Zeybek kimdir?

Prof. Dr. Işıl Zeybek, Saint-Benoit Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı’nda aldı.

Yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde 1998-2002 yılları arası araştırma görevlisi, 2002-2005 yılları arası öğretim üyesi, 2005-2008 yılları arası yardımcı doçent doktor, 2009-2014 yılları arası doçent doktor unvanıyla görev yaptı.

Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde profesör doktor unvanıyla görev yapmaktadır.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 3

Çağlayan Tuğal kimdir?

Çağlayan Tuğal, Çavuşoğlu Koleji’den mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde tamamladı.

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödüllü projeye imza atan Çağlayan Tuğal’ın önemli projeleri arasında Misak-ı Milli Kulesi Anıtkabir Atatürk Müzesi restorasyonu, Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Bölümü restorasyonu, birçok televizyon kanalı binasının ve İstanbul’un ünlü binalarının mimari ve iç mimari projeleri bulunuyor.

CT Mimarlık ile mimari, iç mimari proje hizmeti ve projelerinin uygulama kontrollüğü konusunda hizmet veren Çağlayan Tuğal evli ve 3 çocuk babası.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 4

Burak Aslan kimdir?

Burak Aslan İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi’nde tamamladıktan sonra Hukuk fakültesini bitirdi. Columbia Üniversitesi Uluslararası Hukuk programına katıldı.

Kamu bürokrasisinde çeşitli görevler üstlenen Burak Aslan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Başkanlığı yaptı. Spor kulüplerinin büyümesi ve tesisleşmesinde projeler geliştirdi. Spor Federasyonları’nın Özerklik Kanunu ile 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Dair Kanun’un hazırlanması çalışmalarında görev aldı.

Formula 1, MotoGP, Basketbol Dünya Şampiyonası, WTA, Universiade Erzurum Kış Oyunları, Akdeniz Oyunları gibi uluslarası organizasyonların ülkemize kazandırılması sağlayan ekipte görevler üstlendi. TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2020 İstanbul Olimpiyat Oyunları adaylığında devlet tarafındaki koordinasyon sürecini yürüten başkanlığı yönetti. 2004 Atina, 2008 Pekin, 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında Türk kafilesinde görev aldı. Sonrasında Başbakanlık’ta Özel Kalem Müdürlüğü ve danışmanlık yaptı. Başbakanlıktaki görevi süresince göç ve insani yardımlar projelerini yürüttü. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Mülteciler Yüksek Konseyi toplantılarına katıldı.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 5

Ekrem Keçoğlu kimdir?

Beşiktaş Jimanstik Kulübü Divan Kurulu Üyesi olan Ekrem Keçoğlu, 1998-2000 yılları arasında Süleyman Seba başkanlığındaki BJK Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.

İlk öğrenimini Rize’de, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Keçoğlu Makina Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenen Ekrem Keçoğlu evli ve iki çocuk babası.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 6

Altın Mimir kimdir?

Altın Mimir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. Avukatlığa başlamasının ardından 1998 yılında Emek Hukuk’u kurdu. Bugün sahibi olduğu hukuk ofisinde, ağırlıklı özel hukuk alanında ticaret ve şirketler hukuku, aile hukuku, gayrimenkul ve kira hukuku, iş hukuku, icra-iflas hukuku ile ağırlıklı ekonomik suçlardan kaynaklı ceza hukuku davalarında deneyimli profesyonel avukatlarla beraber hizmet veriyor.

Şirketlerin kurumsal hukuk işlemlerinde ve sözleşme hukuku alanında hukuki danışmanlık yapıyor. Altın Mimir, KAGİDER ve Bizim Çocuklarımız derneklerinde sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürüyor.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 7

Mete Vardar kimdir?

Mete Vardar, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Turizm bölümünden mezun oldu. Eğitim yıllarından itibaren turizm alanında çeşitli görevlerde bulunan Mete Vardar, halen Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor.

Spor dünyası ile çok yakın ilişkilere sahip olan Mete Vardar, Anadoluhisarı ve Beylerbeyi Spor kulüplerinde başkanlık, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde ise yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Beşiktaş JK Divan Kurulu üyesi olan Mete Vardar, 2 çocuk sahibi.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 8

Onur Göçmez kimdir?

İlk, orta ve lise öğrenimini Bandırma’da tamamlayan Onur Göçmez, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Lojistik sektöründe birçok önemli görevde bulunan Onur Göçmez, Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanlığı görevine devam ediyor.

Bandırmaspor Onursal Başkanı olan Göçmez; sportif direktör, asbaşkan ve başkan olarak çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü. Göçmez, görev süresi içinde stratejik futbol yönetimi, tesisleşme, kurumsallaşma gibi önemli çalışmalarda bulundu. Çocukluk yıllarından bu yana siyah-beyaz renklere bağlı olan Göçmez, 2017 yılından bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesi.

Fenerbahçe Real Madrid karşısındaFenerbahçe Real Madrid karşısında

Onur Göçmez evli ve üç çocuk sahibi.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 9

Yalçın Ayaydın kimdir?

1960 Mardin doğumlu Yalçın Ayaydın ilkokul, ortaokul ve liseyi Mardin’de okuduktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirmiştir. 1979 yılında tekstil sektöründe profesyonel iş hayatına atılan Ayaydın bilgi ve birikimlerini giyim ve tekstil sanayinde kullanmayı ve bir aile şirketi kurmayı hedeflemiştir.

1986 senesinde Türk giyim sanayinde kısa zamanda önemli yer edinen İpekyol Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni kurarak ticaret hayatına atılmıştır. İpekyol markasından sonra, 1997 yılında Twist Markasının temelleri atılmış ve gruba ikinci marka olarak katılmıştır. 2004 yılında Machka markasının kurulmasına öncülük eden Ayaydın, Bu marka ile Türkiye’nin ilk “pret a porter” markası olarak. Türk tekstil sektörünün yapı taşlarından birini oluşturmuştur. 2008’de İtalyan kumaş devi Miroglio ile yapılan birleşme ile bugün Ipekyol Group olarak yoluna devam eden markalar topluluğunu önemli bir noktaya taşımıştır.

Yalçın Ayaydın 2008 yılından bu yana Ipekyol Group’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.
Ayaydın, 2001-2003 yıllarında İTKİB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fuarlar Moda Marka Genç Stilistler Yeni Pazarlar Komitesi Başkan Yardımcılığı, 2003-2006 ve 2006-2008 dönemlerinde İTKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Uluslararası Tanıtım Fuarlar Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2006-2008 yılları arasında IHKIB başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ayaydın, 2003 yılı arasında Birleşmiş Markalar Derneği Başkan yardımcısı ve 2004 yılı Birleşmiş Markalar Derneği Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.

Divan Residence Gayrimenkül A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ayaydın aynı zamanda gayrimenkul yatırım ve geliştirme konusunda da farklı projeler içinde yer almaktadır. 2002 yılından bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü genel kurul üyesi olan Ayaydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 10

M. Kaan Şakul kimdir?

M. Kaan Şakul, Heybeliada Deniz Lisesi’nden 1990 yılında mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde tamamladı ve daha sonra Harvard Business School, Bocconi SDA, Columbia Business School ve IMD Business School gibi dünyaca ünlü üniversitelerde eğitim programlarına katıldı.

Yapı Kredi Bankası İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Kaan Şakul, bu görevlerinin yanı sıra Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O ve Yapı Kredi Faktoring A.Ş’de yönetim kurulu üyeliklerini de yürütüyor.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Kamu Bankaları ve önde gelen özel bankaların ortaklığıyla kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Kaan Şakul, İngilizce ve Yunanca biliyor.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 11

Dr. Cüneyt Sezgin kimdir?

Dr. M. Cüneyt Sezgin, 1961 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini ODTÜ İşletme Bölümü’nde, yüksek lisansını Western Michigan Üniversitesi’nde, doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı.

1989 yılından bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi, Ocak 2007’den bu yana Divan Kurulu Üyesi olan Sezgin, yerli ve yabancı bankalarda yatırım bankacılığı, risk yönetimi, teftiş, uyum ve iç kontrol başta olmak üzere birçok konuda üst düzey yönetici, yönetim kurulu ve denetim komitesi üyesi olarak çalıştı.

Başta “Futbolda Risk Yönetimi” olmak üzere spor endüstrisi üzerine yayınlanmış makaleleri bulunan Cüneyt Sezgin, Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF Türkiye), Öğretmen Akademisi Vakfı ve Finans Yöneticileri Vakfı yönetimlerinde görev yapıyor.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 12

Feyyaz Uçar kimdir?

Futbola Avcılar Kulübü’nde başladıktan kısa bir süre sonra Beşiktaş Genç Takımı’na gelen Feyyaz Uçar, 1982-83 sezonundan itibaren A Takım kadrosuna yükseldi ve siyah-beyazlı formayı giydiği 12 sezonda toplam 421 maçta 211 gol kaydetti.

BJK Divan Kurulu üyesi olan Uçar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü “futbol ihtisas” mezunu.

Beşiktaş formasıyla 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Uçar, 1989-1990 sezonunu ise gol kralı olarak tamamladı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Feyyaz Uçar, Beşiktaş’ın 100. yılında kazandığımız şampiyonlukta Beşiktaş’ın yardımcı antrenörü olarak görev yaptı.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 13

Hüseyin Yücel kimdir?

Hüseyin Yücel, Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Fransa’da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. Türkiye’ye dönen Yücel, aile şirketlerinde icra ettiği farklı görevlerin ardından Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın İcra Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi.

2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacıyla Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı’nı kurdu. Takım, ilk yılında Süper Lig’e çıktı, 2022 yılında ise FIBA Europe Cup şampiyonu oldu. Hüseyin Yücel, daha önce Kulübümüzde Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görev yaptı.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Yücel, iki çocuk babası, İngilizce ve Fransızca biliyor.

 

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İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste 14

Yönetim kurulunda yer almayan Beşiktaş’ın efsanelerinden Samet Aybaba, Futbol Direktörü olarak görev yapacak.

Samet Aybaba kimdir?

Futbola 1975 yılında İskenderunspor’da başlayan Samet Aybaba, 1977’de Beşiktaş’a transfer oldu. Efsane kaptan, 11 yıl boyunca toplam 334 lig maçında siyah-beyazlı formayı giydi. Samet Aybaba, Beşiktaş’ta 2 kez lig şampiyonluğuna ulaşırken, Serpil Hamdi Tüzün’ün Beşiktaş özkaynak düzeninden gelen ve daha sonra her biri efsane olan genç oyunculara ağabeylik yaptı. Futbola uzun yıllar boyunca kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’ta veda etti.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Aybaba, 729 maçlık teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş’ın da aralarında bulunduğu 15 farklı kulüpte görev aldı. Samet Aybaba, Beşiktaş’ın derin bir ekonomik krizin içine düştüğü, Avrupa kupalarından 1 yıl men edildiği ve İnönü Stadı’nın yıkılıp yeniden yapılacağı “Feda” sezonunda teknik direktör olarak takımın başında yer aldı. Beşiktaş’ın o sezon ortaya koyduğu gururlu mücadelede önemli rol oynadı.

Samet Aybaba evli ve iki çocuk sahibi.

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