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İşte Benim Stilim’in birincisiydi! Yeşim Aydın’ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti

İşte Benim Stilim’in birincisiydi! Yeşim Aydın’ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti
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26 Şubat 2022 - 11:12

İşte Benim Stilim’in birincisiydi! Yeşim Aydın’ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti

Yeşim Aydın, 8 Şubat 2016 8 Nisan 2016 tarihleri arasında TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışma programına katılmış ve yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı. Moda programıyla adını duyuran Yeşim Aydın’ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 1

İşte Benim Stilim programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Yeşim Aydın kısa ve sarı saçlarıyla akıllara kazınmıştı.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 2

Instagram’ı aktif olarak kullanan Yeşim Aydın’ın yeni tarzı ve vücudundaki dövmeler dikkat çekti.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 3

YEŞİM AYDIN YENİ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

1995 doğumlu Yeşim Aydın 27 yaşındadır. TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim ile adını duyurmuştur.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 4

Cesur pozlarıyla da adından sık sık söz ettiren Yeşim Aydın’ın dekolteli ve dövmeli pozları dikkat çekti.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 5

Kolunda, boğazında ve göğüsünde dövmeleri bulunan Yeşim Aydın, Instagram’da dövmelerini gösterek türden dekolteli sık sık paylaşım yapıyor.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 6

Öte yandan saçlarını uzatan ve bir dönem koyu kullanan Aydın, imaj değişikliğine giderek saçlarını yeniden sarıya boyattı.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 7

Instagram’da, ‘yesayd’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Aydın’ın 157 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 8

Yeşim Aydın’ın Instagram hesabında, “Zeki, komik ve güzelim” ifadeleri yer alıyor.

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 9

İşte Yeşim Aydın’ın dikkat çeken dövmeleri ve paylaşımları…

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 10
İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 11
İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 12
İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 13

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 15

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 18

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 20

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 21

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 24

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 26

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 30

İşte Benim Stilim'in birincisiydi! Yeşim Aydın'ın göğsündeki dövmeler dikkat çekti - Sayfa 35

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