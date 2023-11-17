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İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın!

İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Kasım 2023 - 16:53
Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, son meteoroloji raporları Türkiye’nin birçok kentinde pazar gecesi kar yağışı olacağını ifade ediyor. İstanbul’da da pazar günü kuvvetli karayel ihtimali olduğunu belirten uzmanlar, yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülme ihtimali olduğuna vurgu yaptı.
İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! - Sayfa 1

Türkiye’de hava sıcaklıkları kasım ayı itibarıyla gitgide düşerken, İstanbulluların heyecanla beklediği haber sonunda geldi. Güncel meteoroloji raporlarına göre İstanbul’da pazar günü kuvvetli karayel ihtimali bulunuyor. Karayelin keskin bir soğuk yaptığına dikkat çeken uzmanlar, pazar günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk yağışının gerçekleşme ihtimali bulunduğuna vurgu yaptı.

İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! - Sayfa 2

METEOROLOJİ RAPORLARI PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET EDİYOR
Twitter’daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum, pazar gecesi Türkiye’de kar yağışı beklendiğini duyurdu. Pazar gecesi Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Sivas, Kayseri ve Bolu’da kar yağabileceğine dikkat çeken uzmanlar, İstanbul’da ise pazar günü yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülebileceği tahmininde bulundu.

“İSTANBUL’DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞINI GÖREBİLİRİZ”
Hava Forum’un hesabından yapılan paylaşımda “İstanbul’da pazar kuvvetli karayel ihtimali var. İstanbullu kar severler karayeli çok sever. Karayel-İstanbul aşkı bir başkadır. Karayel keskin bir soğuk yapar. Bu pazar İstanbul’un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışını görme ihtimalimiz var” ifadeleri yer aldı.

İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! - Sayfa 4

BOLU’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Öte yandan Türkiye’nin en önemli kayak turizmi merkezlerinden biri olan Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oldu. Bolu’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! - Sayfa 5

KAR KALINLIĞI 3 SANTİMETREYE ULAŞTI
Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyaza bürüdü. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Ayrıca hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonu devam edeceği öğrenildi.

İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! - Sayfa 6
İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! - Sayfa 7
İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! - Sayfa 8
İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! - Sayfa 9
İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! - Sayfa 10
İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! - Sayfa 11
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