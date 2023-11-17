İstanbulluların beklediği haber geldi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın!

“İSTANBUL’DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞINI GÖREBİLİRİZ”

Hava Forum’un hesabından yapılan paylaşımda “İstanbul’da pazar kuvvetli karayel ihtimali var. İstanbullu kar severler karayeli çok sever. Karayel-İstanbul aşkı bir başkadır. Karayel keskin bir soğuk yapar. Bu pazar İstanbul’un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışını görme ihtimalimiz var” ifadeleri yer aldı.