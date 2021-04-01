Ünü İsimler İsyan Etti !

Ünlü isimler, gözaltına alınan Ümitcan Uygun için peş peşe sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak isyanlarını dile getirdi.
YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
Olay günü Hankulu’nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00’da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu’yu hareketsiz halde buldu.
Hankulu’nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İncelenen görüntülerde Hankulu ile geceyi geçirdiği tespit edilen Ümitcan Uygun, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TÜRKİYE GÜNDEMİNDE İKİNCİ OLDU
Çakır’ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun’un ikinci kez kadın cinayetiyle gözaltına alınması Twitter’da gündem oldu. Adı Türkiye gündeminde ikinci sıraya yerleşen Uygun’a başta ünlü isimler olmak üzere on binlerce vatandaştan tepki yağmaya devam ediyor.
AYNUR AYDIN
BURÇİN TERZİOĞLU
HAZAL KAYA
HADİSE
DENİZ AKKAYA
DİDEM SOYDAN
SEÇİL GÜR