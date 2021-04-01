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Ünü İsimler İsyan Etti !

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Ünü İsimler İsyan Etti !
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05 Ağustos 2021 - 16:52
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 Ünlü isimler, gözaltına alınan Ümitcan Uygun için peş peşe sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak isyanlarını dile getirdi.

Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili davada yargılanan; daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle cezaevine giren ve 6 ay yattıktan sonra 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun, yine bir cinayet iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara’da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Ümitcan Uygun gözaltına alındı.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Olay günü Hankulu’nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00’da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu’yu hareketsiz halde buldu.

Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri
Esra Hankulu

Hankulu’nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İncelenen görüntülerde Hankulu ile geceyi geçirdiği tespit edilen Ümitcan Uygun, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri
Ümitcan Uygun

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE İKİNCİ OLDU

Çakır’ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun’un ikinci kez kadın cinayetiyle gözaltına alınması Twitter’da gündem oldu. Adı Türkiye gündeminde ikinci sıraya yerleşen Uygun’a başta ünlü isimler olmak üzere on binlerce vatandaştan tepki yağmaya devam ediyor.

Ünlü isimler, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a tepki gösterdi

AYNUR AYDIN

Ünlü isimler, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a tepki gösterdi

BURÇİN TERZİOĞLU

Ünlü isimler, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a tepki gösterdi

HAZAL KAYA

Ünlü isimler, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a tepki gösterdi

HADİSE

Ünlü isimler, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a tepki gösterdi

DENİZ AKKAYA

Ünlü isimler, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a tepki gösterdi

DİDEM SOYDAN

Ünlü isimler, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a tepki gösterdi

SEÇİL GÜR

Ünlü isimler, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a tepki gösterdi

 

Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri

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