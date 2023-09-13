İstanbul’da suya zam

İBB Meclisi’nde yapılan İSKİ olağan kurulunda suya yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı. Suya en son haziran ayında yüzde 13 zam yapılmıştı.

İBB Meclisi’nin eylül ayı oturumlarında İSKİ olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Oturumda İSKİ’nin suya yüzde 60 zam teklifi görüşüldü.

İSKİ’nin teklifi mecliste revize edildi. AKP ve CHP grubunun üzerinde anlaştığı zam teklifi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından açıklandı.

Türkyılmaz, suya yüzde 25 oranında zam konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Karar oybirliği ile kabul edildi.

YENİ TARİFE

Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademenin birim fiyatı 16.50 TL’den 20.62 TL’ye çıktı.

15-30 metreküp arası ikinci kademe 23.75 TL’den 29.68 TL’ye, 30 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatının 32.34 TL’den 40.42 TL’ye yükseltildi.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 4.12 TL’den 5.15 TL’ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 23.75 TL’den 29.68 TL’ye, işyeri birinci kademe (0-40 metreküp) 43.23 TL’den 54.03 TL’ye, işyeri ikinci kademe (43 metreküp ve üzeri) 50 TL’den 62.5 TL’ye çıktı.