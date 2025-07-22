İstanbul’da Rekor Sıcaklık: 40 Dereceyi Aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların uyarılarına göre, İstanbul’da yeni haftada sıcak hava dalgası etkili oluyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle birlikte İstanbul’da termometreler 40 dereceye kadar yükselecek. Mevsim normallerinin çok üzerine çıkan sıcaklıklar, özellikle 22-23 Temmuz tarihlerinde zirveye ulaşacak.

Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Yetkililer, İstanbul’daki vatandaşlara ve özellikle risk grubunda olanlara önemli uyarılarda bulunuyor. Yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabilir. Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji yetkilileri, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bu süreçte ekstra dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında mümkünse dışarıya çıkılmamasını, bol su tüketilmesini ve vücudu serin tutacak açık renkli, hafif kıyafetler tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca güneş ışığına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve gölge alanların tercih edilmesi de tavsiye ediliyor.

Sıcak Dalga Ne Zaman Etkisini Kaybedecek?

Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının İstanbul üzerindeki etkisinin Perşembe gününden itibaren azalması bekleniyor. Meteorolojiye göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin hava dalgası sayesinde sıcaklıklar bir miktar düşüş gösterecek. Ancak sıcaklıklar yine de Temmuz ayı normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ve hafta boyunca 34-35 derece civarında kalacak.

Şehirde Günlük Hayat Etkilenecek

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle İstanbul’da günlük yaşamda da bazı aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle açık havada çalışanlar, toplu taşıma araçlarını kullananlar ve sokakta uzun süre zaman geçiren vatandaşlar için bu günlerde ekstra önlem alınması gerekiyor. Su tüketiminin artırılması, aşırı hareketten kaçınılması ve klimalı ortamların tercih edilmesi büyük önem taşıyor.

Ayrıca, sıcak havaların etkisiyle kent genelinde su ve enerji tüketiminde artış yaşanabileceği öngörülüyor. Belediyeler ve ilgili kurumlar da, vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Uzmanlardan Öneriler ve Alınacak Önlemler