İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, 11 Şubat 2025 tarihinde birçok ilçede okulların tatil olmasına yol açtı. İstanbul Valiliği, kar yağışının hayatının olumsuz etkilenmesi nedeniyle, bazı ilçelerde eğitim öğretiminin verildiğini duyurdu. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt gibi 9 ilçede okullar tatil edildi.

Karla Mücadele ve Eğitimde Aksamalar

İstanbul’un farklı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, trafik aksaklıklarına ve günlük yaşamda zorluklara neden oldu. Özellikle kuzey bölgelerdeki ilçeler yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Kar nedeniyle okullarda güvenlik önlemleri, ülkelerindeki evlerde kalmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği, tatil yapılan okullarda eğitimin aksamasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalara evde devamı açıklamada açıklamada bulundu. Ancak tatil okullarına yönelik herhangi bir hızlı program hakkında henüz bir duyuru yapılmadı.

Hava Durumu ve Okul Tatilleri

İstanbul’da etkili olan kar yağışının 12 Şubat 2025’te daha da şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle gece saatlerinden sonra karın artacağına dair uyarılar yaptı. Bu nedenle İstanbul’da çok sayıda kaçak, öğretmen ve öğrenci hayatının göz önünde bulundurularak yeni tatil kararlarının alınabileceği ifade ediliyor.

Valilik açıklamalarına göre, İstanbul’un merkezi bölgelerindeki okulların açık olması bekleniyor. Ancak ulaşımda yaşanabilecek zorluklar nedeniyle eğitimde aksamanın yaşanabileceği belirtiliyor.

Okul Tatili Kararları Nasıl Alınıyor?

İstanbul’da okulların tatil olması, ilçe belediyeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa alınan kararlarla belirleniyor. Kar yağışının yoğunluğu, ulaşımın etkilenmesi ve güvenlik önlemleri politikası her ilçe kendi verimini alabilmektedir. Okulların tatil olmasının yanı sıra, bazı kamu kurumlarında mesai saatlerinde değişiklikler yapılabiliyor.

Kar Yağı İstanbul’da Hangi Bölgeleri Etkiledi?

Yoğun kar yağışı, özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili oldu. Beykoz, Arnavutköy ve Başakşehir gibi bölgedeki yoğun kar yağışı ile mücadele ederken, batı ilçelerindeki Küçükçekmece ve Büyükçekmece gibi yerleşim yerlerinde de yolların kapanma riski bulunuyor. Avcılar, Esenyurt ve Sultangazi’de de trafik kazaları ve yol kapanmalarına karşı uyarılar yapıldı.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/